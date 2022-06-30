Посол Украины в Германии назвал Бандеру борцом за свободу

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил пособника гитлеровцев Степана Бандеру с Робином Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные, с точки зрения законности, действия. Об этом дипломат заявил в беседе с немецкими журналистами для канала Jung & Naiv.

«Я посещал его могилу, потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу... Борец за свободу не подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал», — заявил Мельник.

По мнению украинского посла, Бандера не был связан с гитлеровской Германией, а массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что «немало убийств и зверств» было и с другой стороны. Поляки хотят политизировать эту историю, уверен украинский дипломат.

Беседуя 22 июня с немецким изданием ZEIT ONLINE, посол Мельник, спустя почти два месяца после оскорбления канцлера Германии Олафа Шольца, решил принести ему свои извинения. Мельник посчитал, что поступил «дипломатически неуместно».

3 мая Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой, из-за того что тот отказался ехать в Киев после отказа украинских властей принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. При этом еще 6 мая украинский дипломат демонстративно отказался извиняться за эти оскорбления.

4 мая депутат бундестага Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла из Германии за оскорбления канцлера ФРГ Олафа Шольца. Коллеги поддержали политика, отметив «неуместный и неразумный» тон высказываний дипломата Мельника.