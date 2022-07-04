СМИ узнали о скором уходе Мельника с поста посла Украины в ФРГ
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. Об этом 4 июля сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на несколько источников.
По их словам, в Киеве высокопоставленный дипломат может получить должность заместителя министра иностранных дел Украины.
«Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — отметили источники.
Как уточняется, дипломат покинет Германию осенью.
Андрей Мельник известен своими скандальными высказываниями. Так, 30 июня беседе с немецкими журналистами он сравнил Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные, с точки зрения законности, действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».
После этого заявления украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение.
В мае он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, из-за того что тот отказался ехать в Киев после отказа украинских властей принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда дипломат отказался извиняться за эти оскорбления.
Извинения он принес спустя два месяца.
18 июня нидерландское издание de Volkskrant осветило приезд канцлера Шольца на Украину как визит «обиженной ливерной колбасы в Киев». С аналогичным заголовком вышел материал в газете Die Welt.