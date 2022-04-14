Премьер Саксонии выступил против поставок тяжелых вооружений Киеву

Германия много делает для Украины, однако нельзя допустить, чтобы ФРГ втянули в конфликт. Такое мнение выразил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в четверг, 14 апреля, в газете MDR.DE.

«Мы пересекли бы черту, если бы поставили танки или самолеты или даже установили бесполетную зону. Эта линия должна быть сохранена», — отметил он.

По словам Кречмера, Германия не должна становиться стороной конфликта.

Он отметил, что с большой тревогой видит, что в настоящее время прочные ограждения германской внешней политики и политики безопасности очень быстро разрушаются. Также отметил, что Германия до сих пор отказывалась поставлять оружие в зоны конфликта и на то были веские причины.

По мнению премьер-министра, Европа вместе с Америкой должны усилить давление, «чтобы дипломатия получила шанс положить конец конфликту за столом переговоров».

Ранее, 13 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия продолжит поставлять Украине оружие.

По словам канцлера, в этом вопросе страна координирует свои действия с союзниками и не будет совершать односторонние действия.

Шольц уточнил, что вместе с Киевом составлен список «возможных поставок, которые может обеспечить промышленность, в том числе легкодоступное оружие». Он отметил, что это будет «правильное и разумное оружие», к которому есть боеприпасы, запчасти и которое не требует присутствия немецких военных на Украине.

Также Шольц рассказал журналистам, что пока не планирует приезжать с визитом на Украину, несмотря на приглашение украинского президента Владимира Зеленского. Это связано с отказом киевских властей принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, что вызвало «раздражение» немецких властей.

Накануне агентство Reuters написало, что США планируют объявить о дополнительной поставке оружия Украине на сумму $750 млн. В тот же день представитель Белого дома Дженнифер Псаки рассказала, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии.

В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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