Германия продолжит поставлять вооружение Украине

Германия продолжит поставлять Украине оружие. Об этом канцлер Олаф Шольц сообщил 13 апреля в радиоэфире rbb24.

«Принято решение поставлять оружие. Мы поставляли, поставляем и будем поставлять», — сказал он.

По словам канцлера, в этом вопросе страна координирует свои действия с союзниками и не будет совершать односторонние действия.

Шольц уточнил, что вместе с Киевом составлен список «возможных поставок, которые может обеспечить промышленность, в том числе легкодоступное оружие». Он отметил, что это будет «правильное и разумное оружие», к которому есть боеприпасы, запчасти и которое не требует присутствия немецких военных на Украине.

Также Шольц рассказал журналистам, что пока не планирует приезжать с визитом на Украину, несмотря на приглашение украинского президента Владимира Зеленского. Это связано с отказом киевских властей принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, что вызвало «раздражение» немецких властей.

Ранее 13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорились о поставках тяжелого вооружения Украине.

Накануне агентство Reuters написало, что США планируют объявить о дополнительной поставке оружия Украине на сумму $750 млн. В тот же день представитель Белого дома Дженнифер Псаки рассказала, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии.

В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».