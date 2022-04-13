Шольц заявил о раздражении из-за отказа Киева принять Штайнмайера

Отказ киевских властей принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера вызвала «раздражение» в Германии. Украинский президент Владимир Зеленский уже пригласил канцлера Германии Олафа Шольца, но тот пока не согласен на поездку. Об этом канцлер сообщил 13 апреля в радиоэфире rbb24.

Шольц отметил, что был в Киеве за несколько дней до начала войны, также он часто звонит Зеленскому.

«Едва ли найдется глава государства или правительства, который поддерживает со мной такой интенсивный контакт», — сообщил канцлер.

Однако он назвал «раздражающим» факт того, что Штайнмайера не приняли в Киеве. По словам Шольца, президент хотел бы поехать в украинскую столицу. От дальнейших комментариев канцлер отказался.

Ранее в этот день власти Украины пояснили, что отказались принимать президента Германии в столице, так как ждут от Берлина более серьезных мер в отношении РФ.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной политики кабмина ФРГ к России.

В частности, на Украине напомнили о «формуле Штайнмайера», которая предусматривает поэтапную реализацию ряда положений второго Минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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