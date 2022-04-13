Прямой эфир
Интернет
«Сбер» сообщил об ограничении бесконтактной оплаты картами «Мир» через SberPay
Мир
Украинские боевики превратили Харьков в город-призрак на глазах режиссера из США
Мир
Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя
Общество
СК РФ изучит найденные в Херсоне личные дела украинских силовиков
Мир
Захарова назвала провокацией заявления об угрозе РФ для Швеции и Финляндии
Мир
В Германии назвали оскорблением отказ Зеленского принять Штайнмайера
Мир
Правящая в ФРГ коалиция согласилась поставить Украине тяжелое вооружение
Экономика
Путин заявил о зашкаливающем росте инфляции в странах Запада
Общество
Москвичам пообещали дождливые выходные
Экономика
Белоусов заявил о переводе 571 иностранного самолета в реестр России
Мир
Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине
Сюжет:

Шольц заявил о раздражении из-за отказа Киева принять Штайнмайера

Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии планов посетить Украину
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ киевских властей принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера вызвала «раздражение» в Германии. Украинский президент Владимир Зеленский уже пригласил канцлера Германии Олафа Шольца, но тот пока не согласен на поездку. Об этом канцлер сообщил 13 апреля в радиоэфире rbb24.

Холодная война: отношения Германии и России резко изменились
Берлин готов увеличивать расходы на военные нужды и отправлять Киеву вооружение

Шольц отметил, что был в Киеве за несколько дней до начала войны, также он часто звонит Зеленскому.

«Едва ли найдется глава государства или правительства, который поддерживает со мной такой интенсивный контакт», — сообщил канцлер.

Однако он назвал «раздражающим» факт того, что Штайнмайера не приняли в Киеве. По словам Шольца, президент хотел бы поехать в украинскую столицу. От дальнейших комментариев канцлер отказался.

Ранее в этот день власти Украины пояснили, что отказались принимать президента Германии в столице, так как ждут от Берлина более серьезных мер в отношении РФ.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной политики кабмина ФРГ к России.

В частности, на Украине напомнили о «формуле Штайнмайера», которая предусматривает поэтапную реализацию ряда положений второго Минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022