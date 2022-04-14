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В ДНР рассказали о новых сдавшихся в плен морпехах

Штаб теробороны ДНР: в плен сдались уже 1350 украинских морпехов в Мариуполе
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Более 1300 морпехов украинской армии сдались в плен силам Донецкой Народной Республики (ДНР), такие данные по состоянию на вечер 13 апреля приводит Штаб территориальной обороны ДНР.

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«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», — говорится в Telegram-канале штаба.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Из них 151 человек получили ранения, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Также были опубликованы кадры со сдавшимися в плен военнослужащими ВСУ. Один из военных рассказал, что группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

13 апреля командир батальона Народной милиции ДНР призвал военнослужащих армии Украины в Мариуполе сдаваться, подчеркнув, что сопротивление бесполезно. По его словам, руководство и минобороны Украины уже не сможет ничего предпринять. Военный также отметил, что город был бы уже взят, если бы ВСУ не прикрывались мирным населением как живым щитом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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