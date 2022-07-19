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У россиян на 12 п.п. вырос уровень доверия к рублю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С февраля 2022 года у россиян вырос уровень доверия рублю на 12 п.п. Такие данные содержатся в исследовании ГК ФСК, с которым 19 июля ознакомились «Известия».

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Рубль (57%) и доллар (35%) наиболее популярны среди тех, кто выбирает депозиты и покупку иностранной валюты. Вместе с тем доля людей, рассматривающих банковский депозит в качестве метода защиты от инфляции, снизилась в Московской области до 24% (-5 п.п.) и повысилась в регионах до 37% (+11 п.п.).

При этом респонденты во всех регионах стали чаще отмечать покупку недвижимости в России (33%) как удачный метод защиты от инфляции.

«В целом сейчас динамика настроений покупателей умеренно положительная. Есть тенденция к тому, что граждане начинают возвращаться к построению планов, более уверенно совершают сделки. Спрос постепенно восстанавливается», — сказала директор департамента аналитики и планирования продаж ГК ФСК Ксения Цаплина.

По ее мнению, из мер поддержки, которые нужны сейчас рынку, можно отметить следующее: стабилизация ключевой ставки, господдержка не только рынка новостроек, но и вторичного рынка жилья. Также важна поддержка среднего и малого бизнеса. Поскольку строительная отрасль является одним из мощнейших драйверов экономики, эти меры позволят стабилизировать рынок и восстановить уверенность и платежеспособность граждан.

Рубль начал активно укрепляться к доллару и евро весной этого года. Если в начале февраля российская валюта торговалась по отношению к американской на уровне примерно 75 рублей за доллар, то к концу июня курс опускался до 52,5 рублей. Эта отметка была достигнута впервые с декабря 2014 года.

19 июля курс доллара на торгах опустился ниже 55 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями» объяснил, что на укрепление российской валюты влияет приближение пика налоговых платежей экспортеров, которые конвертируют валюту для выплаты дивидендов, а также планы Евросоюза (ЕС) ослабить санкционное давление на ряд российских банков. При этом Бабин не исключил, что доллар в перспективе может вернуться к отметке выше 60 рублей.

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