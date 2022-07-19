Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей

Курс американского доллара опустился ниже 55 рублей. Это следует из данных торгов Московской биржи 19 июля.

До этого подобное снижение курса произошло 4 июля. Тогда доллар снизился до 55 рублей впервые с 2015 года.

Курс евро на Мосбирже упал до 56 рублей впервые с 1 июля.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 14:40 по Москве падал до 55,02 рубля, а евро показывал значение в 56,11 рубля.

К 14:42 доллар ускорил снижение и составил 54,96 рубля. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 1,19 рубля к уровню закрытия 18 июля, до 55,48 рубля.

Накануне Центробанк установил на вторник официальный курс доллара на уровне 56,5616 рубля, что на 1,2707 рубля ниже показателя днем ранее.

15 июля вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко заявил, что курс доллара в 50 рублей невыгоден России, так как значительную часть бюджет страны получает именно от экспортных операций с энергоносителями.