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Эксперт Улитенко назвал два варианта укрепления доллара

Эксперт Улитенко указал два способа достичь курса доллара в 80 рублей
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Фото: Unsplash
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Доллар может укрепиться до 80 рублей при двух вариантах развития событий, о которых в пятницу, 15 июля, рассказал вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член Московского отделения АНО «Деловая Россия» Алексей Улитенко.

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«Курс доллара в 50 рублей не выгоден России, так как значительную часть бюджет страны получает именно от экспортных операций с энергоносителями. Один из вариантов ослабить национальную валюту и стимулировать рост доллара до 80 рублей — это постепенно наращивать импорт, включая параллельный, что приведет к возобновлению спроса на доллар... Второй вариант — это ослабление существующих ограничений», — сказал он в беседе с URA.RU.

Улитенко обратил внимание на то, что курс доллара сейчас сильнее подвержен действию геополитической составляющей, нежели политической. Он подчеркнул: даже если ослабление рубля не произойдет, экономика России всё равно останется в профиците.

«Как показало первое полугодие, рублевая выручка выросла, а это значит, что несмотря на курс в 60 рублей, поставки на экспорт газа и нефти увеличились. И предпосылок к изменению динамики в сторону уменьшения не предвидится, учитывая, что хранилища в Европе пусты. Поэтому даже если не произойдет увеличения цены до 80 рублей, российская экономика все равно останется в профиците», — подытожил Улитенко.

14 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета России за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП. Согласно закону, доходы федерального бюджета за 2021 год составили 25,286 трлн рублей (19,3% ВВП), что на 34,8% больше установленного первоначально.

13 июля финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что сбережения в валюте перестали быть актуальными для россиян. По его словам, времена, когда свои сбережения можно было сохранить и преумножить при помощи валюты, остались в прошлом. Теперь же необходимо искать новые варианты вложений, причем в рублевом выражении.

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