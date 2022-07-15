Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год с профицитом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета России за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, доходы федерального бюджета за 2021 год составили 25,286 трлн рублей (19,3% ВВП), что на 34,8% больше установленного первоначально. Расходы составили 24,762 трлн рублей (18,9% ВВП) — это на 15,1% больше запланированного. Из этого следует, что бюджет был исполнен с профицитом в 524 млрд рублей (0,4% ВВП).

По сравнению с 2020 годом в 2021-м произошло увеличение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на 1,9 процентного пункта (с 17,4% до 19,3%). Доля нефтегазовых доходов увеличилась за год на 2 процентных пункта (с 4,9% до 6,9%), а доля ненефтегазовых доходов уменьшилась на 0,2 процентного пункта — до 12,4%.

Благоприятная конъюнктура рынка энергоносителей обусловила формирование по итогам 2021 года дополнительных нефтегазовых доходов в размере 3,2 трлн рублей, которые в 2022 году направили в Фонд национального благосостояния (ФНБ). На начало 2022 года объем средств ФНБ составил около 13,565 трлн рублей, увеличившись за год на 19,684 млрд рублей.

Сообщается, что объем госдолга России на 1 января 2022 года увеличился за год на 1,981 трлн рублей и составил 20,921 трлн рублей. При этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 22,1% до 21,2%, а внутреннего соответственно увеличилась до 78,8%.

14 июля Владимир Путин подписал еще ряд законов, среди которых закон, освобождающий на 2022–2023 годы от НДФЛ доходы граждан от продажи золота в слитках; об индексации пенсий военных на 10%; об усилении защиты персональных данных россиян; об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, в том числе правоохранителей.

Среди подписанных законов также закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации по защите Донбасса и о контрмерах на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Переход на сторону противника теперь будет приравниваться к государственной измене.

Новые законы коснутся и российских автолюбителей. Так, штраф до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации транспорта ожидает наших сограждан за сброс мусора с транспортных средств, а за повторную езду без прав можно будет получить штраф до 250 тыс. рублей.

Также будут созданы единый Фонд пенсионного и социального страхования (путем слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единое ведомство) и движение детей и молодежи.