Путин подписал закон об отмене НДФЛ при продаже золота

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает на 2022–2023 годы от НДФЛ доходы граждан от продажи золота в слитках. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Такая мера была предложена «в целях повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях».

Помимо этого закон предусматривает освобождение от НДС операций, связанных с продажей банковскими структурами бриллиантов физическим лицам.

Уточняется, что нулевая ставка этого налога применяется при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Государственному фонду драгоценных металлов и камней РФ, региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России и другим банкам. В случае других организаций нулевая ставка действует только в отношении необработанных алмазов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Совет Федерации одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционного давления ранее, 8 июля.