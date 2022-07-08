Совфед отменил НДФЛ при продаже золота в слитках

Совет Федерации одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционного давления. Сенаторы рассмотрели законопроект 8 июля.

Согласно документу, на 2022–2023 годы освобождаются от НДФЛ доходы физлиц от реализации золота в слитках. Как следует из пояснительной записки, такая мера была предложена «в целях повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях».

Кроме того, освобождаются от НДС операции, связанные с продажей банковскими структурами бриллиантов физическим лицам.

«Также законопроект предусматривает освобождение от налогообложения НДФЛ доходов, полученных по вынужденным сделкам, совершенным в целях вывода из-под незаконных ограничений, наложенных недружественными странами, предприятий, принадлежащих физическим лицам, в отношении которых введены соответствующие ограничения», — уточняется в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Соответствующий проект депутаты Госдумы приняли 5 июля в третьем чтении. Автором инициативы является правительство РФ.

До этого, 9 марта, президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц. Ранее приобретение россиянами драгоценных металлов облагалось НДС по ставке 20%.