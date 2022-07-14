Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. Соответствующий документ опубликован 14 июля на сайте правовой информации.

Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители.

Минпросвещения России берет на себя обязанность разрабатывать программы воспитательной работы. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.

Стать участниками движения могут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.

Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее. Кроме того, разрешается открытие филиалов за рубежом. Финансироваться организация будет за счет субсидий федерального бюджета.

Закон был одобрен Госдумой, а затем Советом Федерации в начале июля.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.