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Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автомобилей

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Фото: ТАСС/Игорь Меркулов
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств. Документ опубликован на портале правовой информации 14 июля.

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Согласно документу, для россиян, которые выбрасывают мусор из машины, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора», вводится штраф в размере 10–15 тыс. рублей. Должностным лицам грозит штраф 20–30 тыс. рублей, а юрлицам — 30–50 тыс. рублей. Факт такого правонарушения может быть зафиксирован с помощью камер фото- и видеофиксации.

За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием правонарушения, или без таковой.

Также установлена ответственность за эти действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин. Штрафы для граждан составят от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей. Для юрлиц — от 100 до 120 тыс. рублей.

За повторное совершение правонарушения сумма штрафов увеличивается, вплоть до 200 тыс. рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без.

Также в этот день глава государства подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду без водительских прав.

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