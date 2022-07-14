Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Документ предусматривает слияние Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования(ФСС) в единое ведомство. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

В правительстве отметили, что слияние функций ПФР и ФСС в единый орган ускорит предоставление социальных услуг и сделает этот процесс более удобным для россиян, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.

В кабмине добавили, что реформа проходит в рамках программы по созданию в РФ социального казначейства, основой которого станет цифровая платформа, объединяющая все существующие в социальной сфере информационные системы. Власти хотят таким образом централизовать управление всеми соцвыплатами.

Ранее, 5 июля, Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования (Социального фонда РФ). Во втором чтении законопроект был принят 29 июня, в первом — 8 июня.

6 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС. Также она рассказала, что освободившиеся административные здания фондов в регионах будут отданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

Правительство внесло инициативу об объединении фондов в Госдуму в мае. Изначально предусматривалось, что учредителем Социального фонда РФ выступит правительство, а в наблюдательный совет войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

В январе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что решение об объединении приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов.