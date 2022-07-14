Путин подписал закон о госизмене за переход на сторону противника

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 июля.

За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Кроме того, наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи сведений, составляющих государственную тайну, оказания иностранному государству материально-технической и другой помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Также Путин подписал закон об уголовной отвественности за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Максимальное наказание за это составит до семи лет лишения свободы.

8 июля Совфед одобрил закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.

Проект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 25 мая. Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, принятие изменений будет способствовать «повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».