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Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, в том числе правоохранителей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации 14 июля.

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Внесены изменения в ст. 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»).

Согласно закону, пытки будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

«Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности <…> на срок до 20 лет», — говорится в тексте документа.

Совет Федерации одобрил этот законопроект 8 июля. Он был внесен в Госдуму 20 декабря 2021 года, в июне его приняли в третьем чтении.

Глава государства в ходе пресс-конференции 23 декабря заявил, что пытки в колониях — это явные преступления. Он отметил, что проблема существует, но нужно работать, опираться на добросовестное, полноценное расследование.

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