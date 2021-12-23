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Путин прокомментировал сообщения о пытках в колониях

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Президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак о пытках в колониях. По его словам, это проблема не только России, но и других стран.

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«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема»,— сказал он.

По словам главы государства, пытки в колониях — это явные преступления и нужно опираться на объективное расследование, доводить до конца, понимать неотвратимость наказания.

При расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что прежде всего при оценке ситуации нужно опираться на данные следствия. Проблема, по его словам, есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование.

Ранее, 26 ноября, суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Под стражей фигурант пробудет до 25 января. Следствие обвиняет его в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»).

Вторым обвиняемым в рамках уголовного дела проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко. Он был арестован в тот же день.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области.

Ранее, 10 ноября, 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

5 октября сообщалось, что СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.

Во ФСИН «Известиям» рассказали, что директор ведомства Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратовскую область для проверки соблюдения прав осужденных и их безопасности.

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