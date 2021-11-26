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Суд арестовал экс-главу отдела безопасности туберкулезной больницы Саратова

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Суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Об этом 26 ноября сообщили в инстанции.

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Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Мальцева суд провел в закрытом режиме. Под стражей фигурант пробудет до 25 января.

Следствие обвиняет его в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»).

Вторым обвиняемым в рамках уголовного дела проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко. Он был арестован ранее в этот день.

В случае обвинительного приговора им грозит до 10 лет лишения свободы.

Заявление об аресте обвиняемых следствие заявило ранее в пятницу.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области.

10 ноября 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. По словам врио начальника главка ведомства по Саратовской области Антона Ефаркина, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

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