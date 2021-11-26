СК просит об аресте экс-начальника туберкулезной больницы Саратова

Следствие просит суд арестовать бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева, обвиняемых в организации сексуального насилия в учреждении. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Волжского районного суда Саратова.

Ходатайство об аресте фигурантов заявило главное следственное управления СК РФ.

«Органами предварительного следствия Гаценко и Мальцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 — пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ «Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц», — отметили в инстанции.

В случае обвинительного приговора бывшим сотрудникам ФСИН грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд рассмотрит ходатайства 26 ноября в закрытом режиме.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области.

10 ноября 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. По словам врио начальника главка ведомства по Саратовской области Антона Ефаркина, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.