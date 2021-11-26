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Суд арестовал экс-начальника туберкулезной больницы Саратова

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Суд арестовал на два месяца экс-начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба инстанции.

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Таким образом, удовлетворено ходатайство следствия об аресте фигуранта. Под стражей он пробудет до 25 января. Гаценко обвиняется в организации насилия над заключенными.

Также в рамках уголовного дела заявлено ходатайство об аресте подчиненного Гаценко Сергея Мальцева. Рассмотрение ходатайств следователей проводится в закрытом режиме.

Гаценко и Мальцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 — пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ «Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц». В случае обвинительного приговора им грозит до 10 лет лишения свободы.

19 ноября Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний сообщила о проверках в учреждениях УФСИН по Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников УФСИН по региону были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

6 октября ФСИН уволила Гаценко, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам.

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