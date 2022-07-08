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Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Совет Федерации 8 июля одобрил закон об ужесточении наказания до 15 лет лишения свободы за пытки, совершенные в том числе представителями власти.

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Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений. Привлечь к ответственности можно будет в том числе сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции Уголовного кодекса РФ.

Предлагается внести изменения в ст. 286 УК РФ, установив, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Также предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого вреда здоровью.

При этом не будет являться пыткой «причинение физических или нравственных страданий, которые возникают в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 20 декабря 2021 года. В июне его приняли в третьем чтении.

Один из авторов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что документ дает новое определение понятию пытки, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него.

В ноябре 2021-го 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний начала проверки. Затем суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Следствие обвиняет его в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»). Вторым обвиняемым в рамках уголовного дела проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник ОТБ № 1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко.

Как заявил российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, пытки в колониях — это явные преступления. Проблема, по его словам, есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование.

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