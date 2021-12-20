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В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки

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В Государственную думу внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

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«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей», — отмечается в документе.

Как уточняется, документом вводится понятие «запугивания». Также предлагается увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет.

Принуждение к даче показания для сотрудников ФСИН также будет приравниваться к пыткам.

Как отметил Крашенинников, унижение достоинства заключенных не могут быть оправданы «никаким социально значимыми целями».

16 декабря председатель Совета по правам человек при президенте Валерий Фадеев рассказал, что него есть несколько предложений по мерам для борьбы с нарушением прав заключенных. По его мнению, надо внести статью «Пытки» в Уголовный кодекс и усиливать общественные наблюдательные комиссии (ОНК).

14 декабря правозащитник Владимир Осечкин сообщил о появлении нового архива видеозаписей с пытками в российских колониях и тюрьмах.

26 ноября суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева по обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»). Под стражей фигурант пробудет до 25 января.

Вторым обвиняемым в рамках уголовного дела проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник ОТБ № 1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко. Он арестован.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены.

В начале октября СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.

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