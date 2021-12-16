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Председатель СПЧ рассказал о мерах по борьбе с пытками в колониях

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У Совета по правам человека (СПЧ) есть несколько предложений по мерам для борьбы с нарушением прав заключенных. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель СПЧ при президенте Валерий Фадеев.

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Первое предложение было высказано членом совета Евой Меркачевой — внести статью «Пытки» в Уголовный кодекс, напомнил Фадеев.

«Второе предложение — чтобы дела о пытках расследовались федералами в центральном аппарате Следственного комитета, потому что на уровне региона, к сожалению, часто друзья, знакомые», — рассказал Фадеев.

Он также признал необходимость усиливать общественные наблюдательные комиссии (ОНК).

«Мы тему не бросим, не ограничимся этими предложениями — мы будем участвовать в подготовке изменений в закон обязательно», — подчеркнул Фадеев. Он также добавил, что в течение ближайших месяцев, «может быть, сразу после Нового года уже будут реализовываться эти конкретные предложения».

Также во время беседы он рассказал об итогах встречи с президентом, законопроектах о QR-кодах и бесплатном ПЦР-тестировании.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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