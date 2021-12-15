Правозащитник заявил о новом архиве сведений о пытках в колониях

Правозащитник Владимир Осечкин вечером во вторник, 14 декабря, сообщил о появлении нового архива видеозаписей с пытками в российских колониях и тюрьмах. Информатор вместе с данными покинул территорию России.

По словам активиста, в архиве на 200 Гб могут содержаться записи, сделанные в разных регионах России, пишет РБК. В частности, видео, сделанные в Красноярске (за 2016–2019 годы), Забайкалье и Приморском крае.

Осечкин также уточнил, что информатор улетел во Францию.

Ранее, 26 ноября, суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева по обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»). Под стражей фигурант пробудет до 25 января.

Вторым обвиняемым в рамках уголовного дела проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко. Он был арестован в тот же день.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области.

Ранее, 10 ноября, 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.