Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в колониях

Госдума 22 июня приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания до 15 лет лишения свободы за пытки в колониях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений. Привлечь к ответственности можно будет в том числе сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции Уголовного кодекса (УК) РФ.

Предлагается внести изменения в ст. 286 УК РФ, установив, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Также предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого вреда здоровью.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 20 декабря 2021 года. Один из авторов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что документ дает новое определение понятию пытки, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него.

Как заявил российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, пытки в колониях — это явные преступления. Проблема, по его словам, есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование.

Ранее, 19 ноября, комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний сообщила о проверках в учреждениях УФСИН по Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников УФСИН по региону были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице.

Затем, 26 ноября, суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Под стражей фигурант пробудет до 25 января. Следствие обвиняет его в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»).

Вторым обвиняемым в рамках уголовного дела проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник ОТБ № 1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко. Он был арестован в тот же день.