ФСИН понятно: пытки в РФ могут стать особо тяжким преступлением уже в 2022-м

Пытки в колониях уже в этом году могут быть признаны особо тяжким преступлением, за которое будет грозить до 12 лет лишения свободы . Как выяснили «Известия», Госдума 17 февраля примет в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за насилие над гражданами с целью принуждения их к даче показаний или запугивания. Ко второму чтению в него готовят поправки как депутаты, так и правозащитники . Ранее ускорить рассмотрение документа нижней палате поручил президент. Инициативу уже поддержало правительство, также с ней готовы согласиться в большинстве фракций Госдумы. При этом эксперты рассказали «Известиям», что видят некоторые изъяны в новых нормах.

По всей строгости

По информации «Известий», Госдума 17 февраля примет в первом чтении законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России» «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ». Документом предлагается многократно усилить ответственность за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Вместо трех лет лишения свободы виновнику будет грозить до 12 лет, а само преступление будет переведено в разряд особо тяжких .

Кроме того, поправки предполагают появление в ст. 302 УК РФ («Принуждение к даче показаний») нового субъекта преступления — сотрудник правоохранительных органов. Как объясняют авторы законопроекта, это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН Рoссии, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

Также законопроектом дается более четкое определение пыток, соответствующее Конвенции ООН . Теперь к их целям будет отнесено «запугивание» как способ контроля над личностью заключенного или принуждения к совершению каких-либо действий.

ФСИН понятно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству «Известиям» подтвердили, что законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 17 февраля. На него уже получен положительный отзыв правительства и заключение правового управления нижней палаты .

— Мы уже рассмотрели этот законопроект на комитете и рекомендовали принять его в первом чтении, понимая значимость и актуальность этой темы. Он концептуально готов для рассмотрения на заседании Госдумы. Мы, в свою очередь, не останавливаясь, уже готовим поправки ко второму чтению, чтобы работа над этими нормами продвигалась , — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Даниил Бессарабов.

Он рассказал, что, когда начинал свою профессиональную деятельность адвокатом, первым делом спрашивал именно о применении давления или пыток к подзащитному.

— Тогда это было распространенной практикой. Сейчас благодаря государству многое изменилось, но вопиющие прецеденты всё равно происходят. О некоторых эпизодах мы узнали в конце прошлого года (речь идет о крупнейшем архиве видеозаписей тюремных пыток. — «Известия»). Мы должны создать условия нетерпимости к этому. Поэтому нужен закон, который бы такие горячие головы охлаждал, — подчеркнул парламентарий.

ФСИН понятно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поддержать законопроект готовы в «Единой России».

— Он важен не только с точки зрения усиления наказания и недавних резонансных случаев пыток в колониях, но и как новый системный шаг государства в наведении порядка во ФСИН в целом. Не случайно в России будет создана целая специальная служба пробации, направленная на социальную адаптацию осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения, — пояснил «Известиям» зампред фракции партии власти Адальби Шхагошев.

По его словам, этот законопроект заставит ФСИН по-другому выстроить свою работу.

«Известия» направили запрос во ФСИН с просьбой прокомментировать их отношение к предлагаемым нормам.

Четыре законопроекта

В оппозиционных фракциях ГД также готовы новые нормы поддержать.

— Мы должны понимать, что те, кто совершают эти действия, обращают внимание не на меру наказания, а на то, прикрывает их начальство или нет . Есть прикрытие — они будут вести себя как хотят. Но наша фракция будет голосовать за, чтобы был пропагандистский эффект: правоохранительные органы должны осознать, что так себя вести нельзя. Ведь иногда сотрудники ФСИН, Росгвардии и другие, применяя насилие к гражданам, даже закона не знают, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета по госстроительству и законодательству коммунист Юрий Синельщиков.

Другой зампред комитета по госстроительству, член фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Лисицын, также считает, что документ нужно принимать, хотя дискуссия о нем в парламенте предстоит серьезная.

— Когда недавно в Госдуме выступал генпрокурор, я от имени фракции эту тему затронул. В Ярославской области, которую я представляю в парламенте, как раз в одной из колоний к осужденным применялись пытки. Этот инцидент в прошлом году прогремел на всю Россию. Поэтому, конечно, это очень серьезная проблема, которую надо решать. Но насколько мы подошли к ней в парламенте объективно, надо смотреть , — пояснил парламентарий «Известиям».

По его словам, в любом случае законопроект надо принимать в первом чтении, а потом его дорабатывать.

ФСИН понятно Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

— Мы, конечно, законопроект поддержим, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. — Абсолютно правильно поставлен вопрос: за подобные преступления надо наказывать жестче. Действительно, есть подтвержденные факты, когда у людей выбивают показания или заставляют признать вину путем применения пыток.

При этом парламентарий обратил внимание на то, что эта проблема существует не только в России и характерна не только для нашего времени.

Законопроект будет принят оперативно, допускают в ГД. Ускорить его рассмотрение ранее поручил Владимир Путин. Он рекомендовал парламенту принять новые нормы уже к 1 июля .

Эту тему российский лидер ранее детально обсудил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) . На нем журналистка, член совета Ева Меркачева попросила главу государства поддержать появление отдельной статьи «о пытках» . Кроме того, правозащитница предложила поручить расследование подобных дел Центральному аппарату Следственного комитета, усилить общественный контроль и прокурорский надзор, а также допустить для проверки членов СПЧ во все учреждения, известные как пыточные.

— Сегодня существуют четыре альтернативных законопроекта на тему пыток . Первый — в Госдуме — Андрея Клишаса, Павла Крашенинникова, второй подготовил Комитет против пыток, третий — сенатора Людмилы Нарусовой совместно с СПЧ, четвертый — партии «Новые люди». Мы, конечно, очень обрадовались, что такие тяжеловесы на законодательном фронте, как Клишас и Крашенинников, выступили за ужесточение наказания. Но при внимательном изучении их инициативы мы поняли, что это совсем не то, о чем мы мечтали , — сказала «Известиям» Ева Меркачева.

По ее словам, внесенный в Госдуму законопроект исключает пытку как самостоятельное преступление и предлагает рассматривать ее как признак другого преступления (ранее в СПЧ отмечали, что пытки должны быть самостоятельным преступлением, «а не отягчающим обстоятельством». — «Известия»). Это подмена понятий, считает правозащитница. Кроме того, по ее словам, новые нормы исключают то, что под наказание могут попасть представители руководства ФСИН, речь идет только о сотрудниках. Есть и множество других замечаний. Она обратила внимание, что не случайно Владимир Путин дал поручение Минюсту и Генпрокуратуре подготовить новые предложения по решению этой проблемы.