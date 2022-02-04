ФСИН понятно: пытки в РФ могут стать особо тяжким преступлением уже в 2022-м
Пытки в колониях уже в этом году могут быть признаны особо тяжким преступлением, за которое будет грозить до 12 лет лишения свободы. Как выяснили «Известия», Госдума 17 февраля примет в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за насилие над гражданами с целью принуждения их к даче показаний или запугивания. Ко второму чтению в него готовят поправки как депутаты, так и правозащитники. Ранее ускорить рассмотрение документа нижней палате поручил президент. Инициативу уже поддержало правительство, также с ней готовы согласиться в большинстве фракций Госдумы. При этом эксперты рассказали «Известиям», что видят некоторые изъяны в новых нормах.
По всей строгости
По информации «Известий», Госдума 17 февраля примет в первом чтении законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России» «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ». Документом предлагается многократно усилить ответственность за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Вместо трех лет лишения свободы виновнику будет грозить до 12 лет, а само преступление будет переведено в разряд особо тяжких.
Кроме того, поправки предполагают появление в ст. 302 УК РФ («Принуждение к даче показаний») нового субъекта преступления — сотрудник правоохранительных органов. Как объясняют авторы законопроекта, это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН Рoссии, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.
Также законопроектом дается более четкое определение пыток, соответствующее Конвенции ООН. Теперь к их целям будет отнесено «запугивание» как способ контроля над личностью заключенного или принуждения к совершению каких-либо действий.
В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству «Известиям» подтвердили, что законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 17 февраля. На него уже получен положительный отзыв правительства и заключение правового управления нижней палаты.
— Мы уже рассмотрели этот законопроект на комитете и рекомендовали принять его в первом чтении, понимая значимость и актуальность этой темы. Он концептуально готов для рассмотрения на заседании Госдумы. Мы, в свою очередь, не останавливаясь, уже готовим поправки ко второму чтению, чтобы работа над этими нормами продвигалась, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Даниил Бессарабов.
Он рассказал, что, когда начинал свою профессиональную деятельность адвокатом, первым делом спрашивал именно о применении давления или пыток к подзащитному.
— Тогда это было распространенной практикой. Сейчас благодаря государству многое изменилось, но вопиющие прецеденты всё равно происходят. О некоторых эпизодах мы узнали в конце прошлого года (речь идет о крупнейшем архиве видеозаписей тюремных пыток. — «Известия»). Мы должны создать условия нетерпимости к этому. Поэтому нужен закон, который бы такие горячие головы охлаждал, — подчеркнул парламентарий.
Поддержать законопроект готовы в «Единой России».
— Он важен не только с точки зрения усиления наказания и недавних резонансных случаев пыток в колониях, но и как новый системный шаг государства в наведении порядка во ФСИН в целом. Не случайно в России будет создана целая специальная служба пробации, направленная на социальную адаптацию осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения, — пояснил «Известиям» зампред фракции партии власти Адальби Шхагошев.
По его словам, этот законопроект заставит ФСИН по-другому выстроить свою работу.
«Известия» направили запрос во ФСИН с просьбой прокомментировать их отношение к предлагаемым нормам.
Четыре законопроекта
В оппозиционных фракциях ГД также готовы новые нормы поддержать.
— Мы должны понимать, что те, кто совершают эти действия, обращают внимание не на меру наказания, а на то, прикрывает их начальство или нет. Есть прикрытие — они будут вести себя как хотят. Но наша фракция будет голосовать за, чтобы был пропагандистский эффект: правоохранительные органы должны осознать, что так себя вести нельзя. Ведь иногда сотрудники ФСИН, Росгвардии и другие, применяя насилие к гражданам, даже закона не знают, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета по госстроительству и законодательству коммунист Юрий Синельщиков.
Другой зампред комитета по госстроительству, член фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Лисицын, также считает, что документ нужно принимать, хотя дискуссия о нем в парламенте предстоит серьезная.
— Когда недавно в Госдуме выступал генпрокурор, я от имени фракции эту тему затронул. В Ярославской области, которую я представляю в парламенте, как раз в одной из колоний к осужденным применялись пытки. Этот инцидент в прошлом году прогремел на всю Россию. Поэтому, конечно, это очень серьезная проблема, которую надо решать. Но насколько мы подошли к ней в парламенте объективно, надо смотреть, — пояснил парламентарий «Известиям».
По его словам, в любом случае законопроект надо принимать в первом чтении, а потом его дорабатывать.
— Мы, конечно, законопроект поддержим, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. — Абсолютно правильно поставлен вопрос: за подобные преступления надо наказывать жестче. Действительно, есть подтвержденные факты, когда у людей выбивают показания или заставляют признать вину путем применения пыток.
При этом парламентарий обратил внимание на то, что эта проблема существует не только в России и характерна не только для нашего времени.
Законопроект будет принят оперативно, допускают в ГД. Ускорить его рассмотрение ранее поручил Владимир Путин. Он рекомендовал парламенту принять новые нормы уже к 1 июля.
Эту тему российский лидер ранее детально обсудил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На нем журналистка, член совета Ева Меркачева попросила главу государства поддержать появление отдельной статьи «о пытках». Кроме того, правозащитница предложила поручить расследование подобных дел Центральному аппарату Следственного комитета, усилить общественный контроль и прокурорский надзор, а также допустить для проверки членов СПЧ во все учреждения, известные как пыточные.
— Сегодня существуют четыре альтернативных законопроекта на тему пыток. Первый — в Госдуме — Андрея Клишаса, Павла Крашенинникова, второй подготовил Комитет против пыток, третий — сенатора Людмилы Нарусовой совместно с СПЧ, четвертый — партии «Новые люди». Мы, конечно, очень обрадовались, что такие тяжеловесы на законодательном фронте, как Клишас и Крашенинников, выступили за ужесточение наказания. Но при внимательном изучении их инициативы мы поняли, что это совсем не то, о чем мы мечтали, — сказала «Известиям» Ева Меркачева.
По ее словам, внесенный в Госдуму законопроект исключает пытку как самостоятельное преступление и предлагает рассматривать ее как признак другого преступления (ранее в СПЧ отмечали, что пытки должны быть самостоятельным преступлением, «а не отягчающим обстоятельством». — «Известия»). Это подмена понятий, считает правозащитница. Кроме того, по ее словам, новые нормы исключают то, что под наказание могут попасть представители руководства ФСИН, речь идет только о сотрудниках. Есть и множество других замечаний. Она обратила внимание, что не случайно Владимир Путин дал поручение Минюсту и Генпрокуратуре подготовить новые предложения по решению этой проблемы.
Глава СПЧ Валерий Фадеев уже заявил, что совет представит свои предложения к законопроекту, уточняющие понятие пыток и усиливающие за это ответственность.