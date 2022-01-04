Нормы и требования: какие законы Госдума примет в 2022 году

QR-коды в общественных местах, наказания за пытки, проверки МВД и ФСБ желающих купить огнестрельное оружие, пожизненное заключение для педофилов — законы, закрепляющие эти нововведения, Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию, выяснили «Известия» . Сами депутаты называют для себя основными нормы по социальной защите населения, в том числе индексацию пенсий и поддержку бизнеса. Эксперты считают, что в 2022-м Думе предстоит разъяснять избирателям многие инициативы , к части из них население может отнестись с тревогой.

От кодов до оружия

Самым резонансным законопроектом нового года станут нормы о введении QR-кодов в общественных местах и организациях — под исключение попадают магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, а также аптеки. Как выяснили «Известия», депутаты могут рассмотреть документ во втором и третьем чтении уже после 14 января. Не исключено, что голосование будет таким же эмоциональным, как во время первого чтения, когда дело чуть не дошло до драки. На том этапе появление цифровых пропусков поддержали депутаты «Единой России» и ЛДПР, против выступили представители КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».

Нормы и требования_1 Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Не менее сложным может оказаться рассмотрение законопроекта, который ужесточает наказание за пытки . Новые нормы предлагают продлить лишение свободы за это преступление с семи до 12 лет, а также переводят его в разряд особо тяжких. Кроме того, в статью 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Законопроект в Госдуму внесли депутат Павел Крашенинников, а также сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев после появления резонансной информации о пытках в колонии в Саратовской области. По информации «Известий» рассмотреть новые нормы в первом чтении Госдума намерена уже в январе.

Также одним из самых важных законопроектов сессии станут нормы об ужесточении проверок желающих купить оружие . Депутаты Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный, Александр Хинштейн, Василий Пискарев предложили проверять всех кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД. Если у них будет информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях — это станет основанием для отказа в выдаче лицензии.

Кроме того, Госдума в весеннюю сессию намерена в окончательном чтении принять законопроект, вводящий пожизненное лишение свободы для педофилов, повторно совершивших это преступление . Сейчас закон предусматривает максимальное наказание, только если жертва моложе 14 лет. Новые нормы разработали депутаты фракции «Единой России» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак на фоне резонансного дела педофила-рецидивиста, убившего двух десятилетних школьниц в Кузбассе.

Нормы и требования_2 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Всего в законодательном портфеле Госдумы в этой сессии будет 1095 инициатив . План их рассмотрения до Нового года депутаты не приняли, однако утвердили график проведения парламентских часов. Так первым, 26 января, в Госдуме ждут главу МИД России Сергея Лаврова . Как выяснили «Известия», фракции уже попросили подготовить ему вопросы.

18 февраля в парламент придет зампред правительства по строительству и ЖКХ Марат Хуснулин, 9 марта — зампредправительства по энергетике Александр Новак, 23 марта — министр экономического развития Максим Решетников, 20 апреля — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, 18 мая — руководитель агентства по туризму Зарина Догузова, 15 июня — глава Минприроды Александр Козлов, 29 июня — руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Выполнить обещания

Во фракциях Госдумы в 2022 году намерены продолжить заниматься выполнением программ, с которыми партии шли на парламентские выборы в прошлом сентябре .

— У нас есть четкая и стратегическая определенность в действиях. Поэтому главным, конечно, для нас станет выполнение народной программы «Единой России», которую мы составили, как говорится, «с земли». Основной в ней выступает социальная составляющая, направленная на защиту интересов простых людей . Это и помощь многодетным семьям, и улучшение инфраструктуры в регионах, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

По его словам, также фракция уделит внимание внешней политике и другим важным направлениям работы парламента.

Выполнять партийную предвыборную программу «Десять шагов к достойной жизни» намерены в КПРФ . Об этом «Известиям» сообщил глава пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко. По его словам, речь идет о ряде законопроектов, направленных на социальную защиту населения и развитие российской экономики.

— Фракция ЛДПР подготовила много законопроектов, которые уже направлены в правительство на получение отзывов или заключений, после Нового года они будут внесены в Госдуму . У нас несколько направлений работы. Самое главное — меры социальной поддержки населения. Это решение вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам, установление льгот для ветеранов Великой Отечественной войны, введение предновогодней пенсионной выплаты, — рассказал «Известиям» зампред фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

В «Справедливой России — За правду» сообщили, что намерены в весеннюю сессию уделить внимание защите интересов семей с детьми , а также инициировать пересмотр параметров потребительской корзины.

Приоритетами фракции «Новые люди» станут меры поддержки предпринимателей, среднего и малого бизнеса , образования, здравоохранения. Как сообщил «Известиям» лидер партии Алексей Нечаев, его радует, что подобные инициативы получают одобрение депутатов из разных фракций.

Нормы и требования_4 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что весенняя сессия не будет простой для парламента .

— Взять хотя бы законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Не приведет ли его принятие к тому, что преступники начнут убивать своих жертв? Мне кажется, к обсуждению этих норм нужно привлечь экспертное сообщество, чтобы не допустить ошибок. Не будет простым и второе чтение законопроекта о QR-кодах, тревожность в отношении которого осталась у населения. Депутатам нужно будет провести большую разъяснительную работу о том, почему эти меры важны , — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, Госдума должна в целом усилить работу по информационному сопровождению своей деятельности и укреплению обратной связи.