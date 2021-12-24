Восьмой пошел: как Россия выбирала новую Думу

По итогам думских выборов в сентябре 2021 года впервые за долгое время было сформировано пять фракций, а не четыре. Всего же в парламент прошли представители восьми партий. В ходе единого дня голосования (ЕДГ) в 2021-м россияне также выбирали глав регионов и депутатов парламентов субъектов: в основном на местах победили представители «Единой России». То, что электоральный процесс прошел без серьезных нарушений, отмечали не только представители Центризбиркома, но и наблюдатели. Увеличение численности фракций усилило политический плюрализм в Думе, однако оценивать работу депутатов нового созыва пока рано, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Итоговый результат

Ключевым внутриполитическим событием 2021 года в России, очевидно, стали выборы в Госдуму VIII созыва. Из-за пандемии они проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени каждого региона. Итоги выборов были официально подведены Центризбиркомом на заседании 24 сентября.

По партийным спискам лидерство одержала «Единая Россия» (49,82% голосов). На втором месте расположилась КПРФ (18,93%), а на третьем — ЛДПР (7,55%). Также преодолеть необходимый барьер для прохождения в Думу смогли «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).​ В одномандатных округах лидерство тоже за ЕР, 198 кандидатов которой одержали победу на своих территориях. КПРФ получила девять мест, «Справедливая Россия — За правду» — восемь, ЛДПР — два, а «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа» — по одному мандату. Таким образом до 2026 года в ГД будут заседать представители восьми политических сил.

Кроме того, в Думу прошли и пять самовыдвиженцев, которые позже присоединились к партийным фракциям. В итоге «Единая Россия» в Госдуме VIII созыва получила 325 мандатов. Второй по численности фракцией стала КПРФ (57 мест), третьей — «Справедливая Россия — За правду» (28). 23 депутата представляют ЛДПР, 15 — партию «Новые люди». Таким образом, в Думе сформировалось пять фракций, а не четыре, как это было ранее.

В прошлом созыве у ЕР было 334 депутатских мандата, у КПРФ — 43, у ЛДПР — 40, а во фракции справороссов находились 23 депутата. По итогам последних выборов коммунисты и справороссы смогли существенно укрепить свои позиции, а вот ЛДПР подрастеряла их.

Подводя итоги выборов, председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что были зарегистрированы 14 партий, а конкуренция составила примерно 13 человек на один мандат. Глава Центризбиркома также сообщила, что трехдневным видеонаблюдением были охвачены 96% избирательных участков. Итоговая явка составила 51,72%. По словам Эллы Памфиловой, с 18 июня по 19 сентября в ЦИК поступило почти 8,4 тыс. обращений, абсолютное большинство из которых (почти 7,7 тыс.) касалось думских выборов. По вопросам предполагаемых фальсификаций поступило 200 сообщений, 166 касались принуждения к участию в голосовании.​

Всего на интернет-ресурсах ЦИК проверила почти 5,5 тыс. сообщений о предполагаемых нарушениях, сообщил на заседании 8 декабря зампред Центризбиркома Николай Булаев. Именно в этот день и была официально закрыта избирательная кампания. Булаев подчеркнул, что утверждение итогов возможно только после рассмотрения финансового отчета о расходовании средств во время кампании. Как отметили на мероприятии, которое посетили «Известия», из федерального бюджета было выделено почти 21,5 млрд рублей на выборы, а израсходовано более 18,6 млрд. Средства, которые не были потрачены (более 2,7 млрд), вернутся в бюджет.

Несмотря на недолгое время работы, в новой Думе уже не обошлось без скандалов. Лидер московских коммунистов Валерий Рашкин 29 октября был задержан в Саратовской области с тушей лося в багажнике. Сам депутат свою вину отрицал, однако позже признался в убийстве животного. В конце ноября Дума на пленарном заседании одобрила снятие неприкосновенности с Валерия Рашкина. 2 декабря стало известно, что глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против парламентария, а 6 декабря Рашкин прибыл на первый допрос в СК.

В единый день голосования (ЕДГ) проходили не только думские выборы. Россияне также выбирали глав регионов и депутатов парламентов субъектов. Там также в основном выиграли кандидаты от «Единой России». Так, в Чечне с результатом 99,7% победил Рамзан Кадыров, в Туве — Владислав Ховалыг (86,81%), в Белгородской области — Вячеслав Гладков (78,79%), в Мордовии — Артем Здунов (78,26%), в Пензенской области — Олег Мельниченко (72,38%), а в Тверской — Игорь Руденя (52,33%). Партией также был поддержан победивший в Тульской области самовыдвиженец Алексей Дюмин (83,58%). В Хабаровском крае выиграл представитель ЛДПР Михаил Дегтярев (56,7%), а в Ульяновской области — кандидат от КПРФ Алексей Русских (83,16%). Во всех 39 регионах, где прошли выборы в региональные парламенты, большинство мандатов получила «Единая Россия».

Процедура голосования

На старте трехдневной процедуры голосования главный санитарный врач Анна Попова в своем выступлении предупредила о важности соблюдения санитарных требований. На большинстве участков все противоэпидемические меры выполнялись, а наблюдатели не выявляли серьезных нарушений. Высоко оценивали процедуры и опрошенные «Известиями» международные эксперты. По данным ЦИК, всего было 245 международных наблюдателей из 59 стран.

— Всё, что я видел, чрезвычайно соответствует стандартам. Меры по обеспечению безопасности от COVID хорошие. Тут наблюдатели, которые сидят и смотрят за ходом голосования, — всё открыто и прозрачно, — отмечал, в частности, член Консервативной партии Уэльса Алед Хью Кроу.

На этих выборах также была расширена практика дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С помощью интернета свою волю изъявляли жители семи регионов, а онлайн-явка в каждом из них превысила 90%. Лидером стала Москва (96,5%), следом за ней — Ярославская область (почти 95,5%). В Мурманской области показатель превысил 94%, немного не дошли до этой цифры избиратели в Курской области. Явка в Нижегородской и Ростовской областях составила 92,7%, чуть более 90% заявившихся на ДЭГ проголосовали и в Севастополе. Всего более 2,5 млн избирателей выразили свое мнение с помощью онлайн-формы.

Эксперты в разговоре с «Известиями» ранее отмечали, что к такому формату готовы и многие другие регионы: Татарстан, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский края.

Новая Дума

Увеличение численности фракций усилило политический плюрализм в Думе VIII созыва, рассказал «Известиям» генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. Однако он напомнил, что у «Единой России» конституционное большинство, поэтому создание коалиций для проведения текущей и долгосрочной политики не требуется. Эксперт добавил, что задачи парламента определены посланиями президента и народной программой «Единой России».

— Это значительное сокращение бедности, реализация социальных проектов и программ, усиление инфраструктурной связности страны, дебюрократизация, развитие национальных демократических институтов с учетом конституционных поправок 2020 года, — перечислил Орлов.

О том, что перед Думой в 2022 году стоит множество комплексных задач, «Известиям» рассказал и президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.

— Главная задача Думы — стабилизация экономического положения страны. Вторая — помощь президенту в стабилизации международного контура, а третья — решение проблем пандемии и всё, что с ней связано. Это сохранение жизни людей. Здесь уже и медицина, и социальные вопросы, и многое другое. Это основные контуры, по которым нужно будет работать депутатам Госдумы, — перечислил специалист.

Он также подчеркнул, что рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов станет одним из самых важных для Думы в начале 2022 года.

— Это очень социально нагруженный законопроект, торопиться и спешить здесь точно не нужно. Он касается практически всего населения, поэтому совершенно правильно сделали, что перенесли рассмотрение на следующий год. Но все равно нужно будет принимать какое-то решение, — резюмировал Куртов.

Чтобы оценить достижения нового созыва ГД, необходимо чуть больше времени, отметил в разговоре с «Известиями» политолог Максим Жаров. Самым значимым эксперт назвал решение по принятию бюджета на следующие годы.