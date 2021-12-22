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Расписали сессию: как депутаты оценили свою работу 2021 году

И почему мнения фракций разделились
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Государственная Дума РФ
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Расписали сессию: как депутаты оценили свою работу 2021 году
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2021-12-22 17:29:35
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Госдума в короткую осеннюю сессию принимала законопроекты, которые идут в русле выполнения решений президента и программы партии парламентского большинства «Единой России». Однако дать однозначную оценку трехмесячной работы нынешнего созыва пока сложно, заявили опрошенные «Известиям» эксперты. Завершая сессию 22 декабря, спикер парламента Вячеслав Володин охарактеризовал ее как непростую, отметив, что более трети из принятых законов социально ориентированные. Мнения фракций разделились: одни назвали прошедший период непродуктивным, другие, напротив, эффективным.

Самая насыщенная

Официальные итоги работы парламента на последнем в этом году заседании подвел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Выступая перед депутатами, он отметил, что из-за выборов эта сессия была самой короткой, но и самой насыщенной.

— Мы с вами за эти два с небольшим месяца провели 23 пленарных заседания. Если сравнивать с 2016 годом, их было 17. Хотя протяженность сессии была больше — раньше начали работу. Мы с вами первое заседание провели 12 октября. С учетом сегодняшней повестки вышли на принятие 143-х законов. Более трети из них — социально ориентированные, — подчеркнул глава нижней палаты.

Также он сообщил, что сегодня в законотворческом портфеле у Госдумы 1095 инициатив. Практически все они были внесены прошлым созывом.

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Зал заседаний Госдумы
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Государственная Дума РФ

Наша сессия была непростой, непростой по причине того, что мы начинали работу. Нам надо было организовать работу Государственной Думы. Это значит — утвердить структуру, образовать комитеты, распределить законопроекты между комитетами. И лишь только после этого приступить к законотворчеству. Надо сказать, это удалось, — пояснил он, отметив, что все оргвопросы были быстро решены.

В то же время Вячеслав Володин призвал коллег к повышению результативности. Он обратил внимание на то, что каждая фракция продвигает свою повестку, однако вопрос развития России, по его словам, должен быть надпартийным.

— Мы должны всегда помнить о людях, мы должны помнить о нашей стране. Потому что тот опыт, который прошло государство, показывает: если только партия свои политические интересы, партийные, ставит выше интересов граждан и людей, все это приводит к трагедиям, — отметил спикер.

Лидеры парламентских фракций оценили свою работу по-разному.

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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Мы сегодня подводим итоги осенней сессии, на мой взгляд, она была абсолютно непродуктивной, — высказал свою точку зрения коллегам глава КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, выстроить диалог с партией власти у коммунистов не получилось, а их программа «10 шагов к достойной жизни» осталась не востребована.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал печальным итогом года сокращение количества депутатов фракции, а также упомянул о браконьерстве коллеги-коммуниста Валерия Рашкина, застрелившего на незаконной охоте лося.

— Геннадий Зюганов вспоминает тут про арест сына иркутского экс-губернатора Сергея Левченко, а у нас сын Натарова в тюрьме (экс-депутат Госдумы Сергей Натаров. — «Известия»), а вчера отца арестовали. Все одинаково. Это мы с вами такую демократию сделали, — призвал он коммунистов не искать виновных в своих неудачах.

О важном для фракции «Справедливой России — за правду» рассказал ее представитель Михаил Делягин. Депутат перечислил ряд инициатив по развитию экономики, борьбе с бедностью и ростом цен, а также противодействию коррупции.

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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По словам лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, год показал ему, что молодым интересна политика.

— Был такой миф, что молодым политика не интересна, либо интересна в форме протестных действий, а вот такая (системная. — «Известия») не интересна. Но мы избрались в парламент, и то, что люди включаются в систему, дает надежду, что в стране будут происходить изменения, — подчеркнул депутат.

Одним из приоритетов партии в следующем году он назвал работу над поддержкой малого бизнеса.

Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев заявил, что Госдума за эту сессию проделала огромную работу.

Нравится кому-то или нет, но наше представительство в этом зале — это и есть симпатия людей. Это реальность, которая ко многому обязывает. В результате того, что «Единая Россия», как партия большинства, впервые собрала наказы людей и сформировала их в народную программу. В ней заложено многое, что люди бы хотели, — отметил депутат.

Большая загадка

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что дать оценку работы восьмого созыва Думы пока сложно.

— Этот парламентский год был разделен выборами. Поэтому можно отметить, что прошлому созыву удалось повысить роль Госдумы, депутаты стали более активно работать в регионах и эффективней взаимодействовать с правительством. Этот же созыв — пока большая загадка. Пока можно сказать, что он самый неоднородный из всех предыдущих, с большим количеством групп влияния, — пояснил он «Известиям».

Среди минусов этой сессии эксперт отметил большое количество фейковых заявлений со стороны депутатов, которые зачастую ради хайпа делают одиозные высказывания, не понимая, как это отражается на репутации парламента.

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Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— На мой взгляд, эта тенденция будет усиливаться, поэтому ярко выраженных итогов я бы не стал называть. Новый состав парламента только начал работать, многие депутаты еще осваиваются, — отметил Дмитрий Фетисов.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что специфика работы Думы в прошедшую сессию ­— это четкая ориентация на исполнение народной программы «Единой России».

­— Никогда ранее она не была столь детальной и в такой степени обязательной для проведения реальной политики. Именно в соответствии с народной программой в федеральном бюджете на 2022-2024 годы заложены средства на помощь людям пожилого возраста и инвалидам, на поддержку семей с детьми, строительство и капремонт новых школ, модернизацию первичного звена здравоохранения, поставку в регионы машин скорой помощи, новых школьных автобусов и многое другое, — пояснил он «Известиям».

Эксперт подчеркнул, что думское большинство действовало в логике поручений президента.

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Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Так, принят закон, который освобождает семьи с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. Во втором чтении принят законопроект о защите социальных выплат от списаний за долги. Повышен МРОТ, и это тоже следствие исполнения «Единой Россией» обязательств, данных президентом. Большой блок законов, принятых Думой, связан с развитием экономики, упрощением и дебюрократизацией различных процедур для граждан, малого и среднего бизнеса, — отметил Дмитрий Орлов.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает главным, что более трети принятых за эту сессию законов были социально ориентированы. По его словам, из самых заметных и полезных населению решений стоит выделить отмену обязательного техосмотра личных авто. Самым резонансным, по его мнению, стало принятие в первом чтении правительственного законопроекта, предусматривающего введение QR-кодов в общественных местах, а самым полезным — принятие федерального бюджета.

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