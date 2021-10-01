Считаться со всеми: зачем Госдуме предложили провести ревизию законов

Государственной думе VIII созыва нужно провести ревизию законодательства с учетом мнения представителей бизнеса и общественных организаций. Об этом сказали участники круглого стола, проведенного «Институтом развития предпринимательства и экономики» 28 сентября. К беседе присоединились политологи, руководители компаний и вновь избранные парламентарии. Они обсудили, чего ждут россияне от новой Госдумы, нужен ли «мораторий на запреты» и как бороться с ростом цен. Подробнее — в материале «Известий».

Прислушиваться к бизнесу

Новый состав Госдумы полноценно приступит к работе в начале октября. Имена в VIII созыве обновились, а количество комитетов выросло с 26 до 32. Появилась пятая партия — «Новые люди». По словам политолога, гендиректора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, новый состав парламента уделяет много внимания предпринимательской деятельности — в первую очередь малому и среднему бизнесу.

— Этот состав, на мой взгляд, позволяет вести какой-то диалог. Однако пока неясно, как правительство будет с ним взаимодействовать, особенно когда станут возникать неудобные вопросы, а их будет много, — сказал он на круглом столе.

По словам эксперта, Госдума кардинально изменилась с точки зрения сфер влияния: ушли многие «элитные» группировки, некоторые финансово-промышленные группы ослабли, а другие усилились. Он добавил, что колоссальное влияние приобретают и регионы.

Приблизить парламент к народу может партия «Новые люди», предположил научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета, кандидат политических наук Сергей Белоконев.

— Я испытываю оптимизм относительно пятой появившейся партии. Правда, нельзя говорить, что «Новые люди» — либеральная партия, которой с 2003 года не было. Потому что в экономической политике многие десятилетия либеральные программы и реформы проводит «Единая Россия». Так что будет интересно посмотреть, как свою стратегию определит партия «Новые люди», станет ли теснить «Единую Россию» и делать свою политику и инициативы более народными, отвечающими запросам граждан, — отметил он.

Но, прежде чем выдвигать новые инициативы, парламенту необходимо провести ревизию всего законодательства, которое не учитывало многих поправок от бизнес-сообщества , уверен депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов.

Он подчеркнул, что не стоит наказывать предпринимателей за несоответствие той или иной норме законодательства, пока бизнес к ним не приспособится.

— С точки зрения реализации это одна из наиболее очевидных и легких инициатив. Например, в действие вступили нормы о торговле, которые предполагают жесткое наказание по «новым» поправкам. Для них нужно сделать второй переходный период. Он должен быть всегда, когда принимается тотальная, жесткая поправка, которая не учитывает мнение бизнеса. Это минимум 180 дней, а то и 365 или даже 720. Чтобы все могли адаптироваться.

По словам Наумова, единственный способ регулирования в России — «запреты, умноженные на очень страшные наказания, которые обязательно должны последовать.

— При этом жесткость запретов компенсируется условностью наказаний. Раз это так, давайте попробуем ввести мораторий на все жесткие поправки, которые не учитывали мнение РСПП, «Деловой России», ТПП и других организаций. И также введем проведение трехлетней оценки фактического воздействия, — подчеркнул депутат на круглом столе.

Помогать адресно

Участники круглого стола обсудили и проблему роста цен в стране — она тоже должна решаться на уровне законодательства. Станислав Наумов раскритиковал «борщевой» подход к регулированию цен на продукты. По его мнению, у чиновников «очень странное понимание того, как питается население».

— Человек не приходит в магазин за килограммом сахара и масла, не смешивает это и не радуется в итоге, что главное блюдо стало дешевле. Поэтому нужно реализовывать предложения, которые подготовила Ассоциация розничной торговли еще в 2017 году : они касались системы адресной продовольственной помощи. Она успешно реализована в Москве, Санкт-Петербурге, а должна быть везде. Чтобы каждый гражданин мог обратиться в органы соцзащиты, но приоритет, конечно, многодетным семьям и одиноким пожилым людям. Чтобы они могли приобрести социально значимые продукты, — пояснил он.

Наумов заявил, что это первый законопроект, который он будет продвигать вместе с коллегами по ЛДПР. Члены фракции хотят распространить эту позицию не только на продукты, но и, к примеру, на лекарства.

Его поддержала руководитель АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. По ее мнению, адресная государственная поддержка нуждающихся — один из наиболее эффективных рыночных механизмов борьбы с ростом цен, который также выполняют функцию поддержки локальных производителей базовых продуктов питания.

Экс-гендиректор аптечных сетей «Неофарм» и «Столички», депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Нифантьев заметил, что отрегулировать продовольственный сектор, как лекарства, не получится — нельзя, например, установить четкую цену, оптовую и розничную наценку на гречку, так как это может привести к ее дефициту. Но механизмы, действующие в фармотрасли отчасти стоит распространить и на продукты, поискав компромиссный вариант.

— Например, государство создает торговую марку «Базовый продукт», куда входят 80 наименований продуктов, покрывающих основные потребности населения. Потом оно дает возможность под этой торговой маркой выпускать продукты любому отечественному производителю, который будет соответствовать двум параметрам: первый — госстандарт качества, второй — разумная справедливая зарегистрированная цена. Дальше магазинам предлагается в линейке той же гречки иметь один «базовый продукт». Всё остальное — как хотят. В итоге любой человек может приобрести гречку по социальной цене, — предложил он.