В Совфеде рассказали о законопроекте об ужесточении наказания за пытки

В соответствии с внесенным в Государственную думу законопроектом понятию пытки дается новое определение, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него, сообщил 20 декабря один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Для устранения диссонанса санкций за пытки, совершенные представителями власти, и совершенные лицами, таковыми не являющимися, законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки со стороны представителей власти в виде 12 лет лишения свободы, а также переводит такое преступление в разряд особо тяжких», — сказал он «РИА Новости», отметив, что законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ.

Клишас добавил, что перевод пыток в категорию особо тяжких преступных деяний увеличит срок давности по такого рода преступлениям, что, в свою очередь, позволит более эффективно реализовывать принцип неотвратимости наказания. Как объяснил сенатор, в новое определение вводится такая цель применения пытки, как «запугивание».

О внесении в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за пытки стало известно ранее в понедельник. Уточнялось, что документ вводит понятие «запугивания», а также предлагает увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет.

16 декабря председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев рассказал, что него имеется несколько предложений по мерам для борьбы с нарушением прав заключенных. По его мнению, надо внести статью «Пытки» в Уголовный кодекс и усиливать общественные наблюдательные комиссии (ОНК).

14 декабря правозащитник Владимир Осечкин сообщил о появлении нового архива видеозаписей с пытками в российских колониях и тюрьмах.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены.