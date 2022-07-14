Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10%

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон об индексации пенсий военных на 10% с 1 июня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце июня Госдума единогласно во втором и третьем чтениях приняла законопроект об индексации на 10% пенсий военным пенсионерам.

Кроме того, предусмотрен и ряд других изменений. Например, военнослужащие, которые признаны не годными или ограниченно годными по состоянию здоровья, отмечены государственными наградами и являются ветеранами боевых действий, впредь могут продолжить военную службу на определенных воинских должностях.

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