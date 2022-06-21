Принять размеры: ежемесячные денежные выплаты хотят увеличить на 50%

Размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) в России предлагают увеличить на 50%. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Как считают его авторы, уровень индексации таких выплат не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы. В ряде фракций Госдумы инициативу уже готовы поддержать. Ее важность в условиях инфляции отмечают и эксперты.

Пересмотреть и увеличить

По данным «Известий», в ближайшее время законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан» будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Документом предлагается увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации.

«Размеры ЕДВ ежегодно индексируются, однако уровень индексации не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы, что приводит к постоянному удешевлению указанных выплат. В связи с этим растет социальное недовольство среди льготных категорий граждан», — говорится в пояснительной записке, которая имеется у «Известий».

Принять размеры Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В ней также отмечается, что граждане, которым положены ЕДВ, имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг. В их числе — лекарства, путевки в санатории, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно с вычитанием стоимости этих услуг из размера ЕДВ.

Справка «Известий» Ежемесячные денежные выплаты были введены федеральным законом в августе 2004 года. Эта денежная компенсация стала заменой льгот, которые граждане получали в натуральной форме в виде бесплатных лекарств, бесплатного проезда на всех видах пассажирского транспорта, бесплатного санаторно-курортного лечения и так далее. Изначально размер ЕДВ устанавливался в зависимости от количества льгот, которые получали граждане.

Многие федеральные льготники отказываются от таких услуг в связи с отсутствием гарантии получения путевки на санаторно-курортное лечение в течение календарного года, а также невозможности по различным причинам своевременно получить необходимые лекарственные средства.

«Размеры ЕДВ были проиндексированы с 1 февраля 2022 года на 8,4%. Дополнительной индексации в этом году не предусмотрено, что приведет к еще большему удешевлению указанных выплат. Например, с 1 февраля 2022 года размер ЕДВ ветеранам боевых действий составил лишь 3481,85 рубля, участникам Великой Отечественной войны — 4 746,28 рубля, а инвалидам войны — 6 328,41 рубля», — уточняется в документах.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на эти цели в 2023 году может потребоваться дополнительно 224 млрд рублей. В настоящий момент на три года — с 2022-го по 2024-й — в федеральном бюджете на эти выплаты заложено 448,4 млрд рублей.

Принять размеры Фото: РИА Новости

— Мы регулярно предлагаем социально направленные инициативы. В связи с тем, что размер ЕДВ для отдельных категорий граждан не менялся. Мы предложили его размер пересмотреть и увеличить, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Известия» направили запрос в Минфин с просьбой оценить перспективы законопроекта.

В числе первых

В ряде фракций «Известиям» заявили о готовности поддержать законопроект.

— Конечно, мы такую инициативу поддержим. Сегодня непростое время для всех. Но если кому-то помогать, то надо начинать с самых заслуженных и незащищенных граждан. А мы помогаем бизнесу, банкам и много кому еще. Хотя именно эти категории населения должны быть в числе первых, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

В КПРФ также относились к инициативе положительно.

— Такой законопроект надо принимать, эти выплаты надо увеличивать, — пояснил «Известиям» член фракции КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. — Главное, чтобы источники финансирования этого повышения были прописаны в бюджете.

Принять размеры Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Не так давно было принято решение об объединении фонда социального страхования с пенсионным фондом, напомнил депутат.

— Это связано с тем, что в пенсионном фонде скопились деньги, которые теперь будут использовать на социальные выплаты. Но это неправильно. Ведь эти пенсионные накопления — наши с вами отчисления от зарплаты. Поэтому, если сегодня говорить об увеличении ЕДВ, нужно четко заявить, за счет чего, — считает парламентарий.

В «Единой России» и «Новых людях» обещали изучить инициативу после ее внесения.

У законопроекта есть все шансы на принятие, допускает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Конечно, будет учитываться экономический расчет — сможет ли государство позволить себе такое увеличение ЕДВ. Но я думаю, сможет. Федеральный бюджет уже достаточно заработал на энергоресурсах, цена на которые выросла в несколько раз. К тому же государству время от времени нужно давать населению такие социальные плюшки, особенно с учетом высокой инфляции, — отметил эксперт.

По его словам, в этом есть еще и политический момент: новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий нуждается в укреплении позиций, напомнил Дмитрий Фетисов.