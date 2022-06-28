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Госдума одобрила закон об индексации военных пенсий на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутаты Государственной Думы 28 июня на заседании единогласно во втором и третьем чтениях приняли законопроект об индексации на 10% пенсий военным пенсионерам с 1 июня.

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Предусмотрен и ряд других изменений. Например, военнослужащие, которые признаны не годными или ограниченно годными по состоянию здоровья, отмечены государственными наградами и являются ветеранами боевых действий, впредь могут продолжить военную службу на определенных воинских должностях.

«При этом право уволиться остается за ними на весь период дальнейшего несения ими военной службы», — отметил председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов.

Кроме того, эта категория военнослужащих получит единовременное денежное пособие, в случае если будут уволены в запас по состоянию здоровья. Получить такую выплату можно будет один раз.

«Сегодня выплаты, которые получают военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе специальной военной операции, могут быть списаны кредиторами. Поэтому проработан вопрос о защите от списания таких выплат. С принятием поправки банки не смогут списывать по исполнительным документам социально значимые и иные выплаты», — добавил Картаполов.

Ранее, 10 февраля, правительство РФ подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам. Премьер-министр России Михаил Мишустин указывал, что ежемесячную доплату также получат лица, служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарной службе.

16 февраля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Отмечалось, что в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лицам на 4%. Уточнялось, что дополнительные расходы на данные цели в 2022–2024 годах составят 154,3 млрд рублей. 25 февраля закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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