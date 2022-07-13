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Экономист заявил о неактуальности вложений в иностранную валюту

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил о неактуальности вложений в иностранную валюту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Времена, когда свои сбережения можно было сохранить и преумножить при помощи валюты, остались в прошлом. Теперь же необходимо искать новые варианты вложений, причем в рублевом выражении. Такое мнение высказал в среду, 13 июля, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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«Прошло то время, когда иностранная валюта по отношению к рублю рассматривалась как наиболее надежный инструмент вложения. Рубль сейчас показывает наиболее стабильные позиции. А раз у него наиболее стабильные позиции, значит нет смысла считать какую-то другую иностранную валюту более надежным финансовым инструментом вложения, чем рубль», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

По словам экономиста, ранее иностранная валюта рассматривалась как выгодный инструмент управления своими финансами, поскольку курс рубля постоянно шел на снижение.

«Было выгодно обменять валюту. Это было и средство сбережения, и при длительном сроке хранения даже преумножения своих рублевых сумм», — отметил он.

Также Беляев отметил, что его часто спрашивают, в какие валюты вкладываться, если не в доллар и не в евро.

«Ответ: никакие. Все остальные еще хуже. Необходимо искать другие варианты вложений в рублевых выражениях», — заключил он.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях на фоне ситуации с курсом евро и доллара, пишет «Ридус».

По его словам, в глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера антироссийских санкций, которые не работают, сообщается на сайте aif.ru.

Медведев отметил, что санкции вредны самим европейцам, так как евро слабеет.

Кроме того, зампред Совбеза заявил, что сначала власти стран Евросоюза «выстрелили себе в голову из санкционного пистолета», а теперь вынуждены пожинать плоды своих действий, включая небывалую инфляцию, спад производства и потерю конкурентоспособности своих товаров, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в тот же день стало известно о том, что курсы американской и европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже сравнялись. На сегодняшний день евро и доллар торгуются в районе 59,3 рубля.

12 июня «Известиям» в маркетплейсе «Сравни» рассказали, что в мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года. Таким образом, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%. Снижение спроса россиян на валюты США и ЕС «Известиям» подтвердили на Мосбирже, в крупных банках и брокерских организациях.

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