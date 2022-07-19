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Эксперт Бабин объяснил укрепление курса рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Восходящей динамике рубля способствует приближение пика налоговых платежей экспортеров, которые также конвертируют валюту для выплаты дивидендов. При этом, несмотря на падение доллара, у него есть шансы вернуться к отметке выше 60 рублей, заявил во вторник, 19 июля, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями».

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«Вероятно, после завершения на следующей неделе налогового периода, а также сезона выплаты дивидендов, доллар довольно быстро вернется выше 60 рублей. Тем более что вскоре ожидается появление нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счет экспортных сверхдоходов госбюджета», — заявил специалист Бабин.

К факторам, позитивно повлиявшим на укрепление рубля, относится намерение Евросоюза (ЕС) ослабить санкционное давление на ряд российских банков.

«Поначалу индекс доллара (DXY) восстанавливался после вчерашнего сильного снижения, но утром вернулся к нисходящей динамике. На старте наших торгов падение DXY ускорилось, был обновлен двухнедельный минимум. Сейчас DXY теряет 0,9% вблизи значения 106,5 пункта», — добавил Дмитрий Бабин.

Ранее в этот же день курс доллара опустился ниже 55 рублей. Расчетами «завтра» по состоянию на 14:40 по Москве он падал до 55,02 рубля, а евро показывал значение в 56,11 рубля.

К 14:42 доллар ускорил снижение и составил 54,96 рубля. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 1,19 рубля к уровню закрытия 18 июля, до 55,48 рубля.

18 июля Центробанк установил на вторник официальный курс доллара на уровне 56,5616 рубля, что на 1,2707 рубля ниже показателя днем ранее.

15 июля вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко заявил, что курс доллара в 50 рублей невыгоден России, так как значительную часть бюджет страны получает именно от экспортных операций с энергоносителями.

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