Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
Мир
Бастрыкин заявил о гибели около 2,5 тыс. детей в Донбассе с 2014 года
Политика
Путин подписал легализующий параллельный импорт в РФ закон
Авто
Финская компания Nokian Tyres заявила об уходе с российского рынка
Мир
Норвегия отказала РФ в пропуске грузов для российских поселков на Шпицбергене
Мир
В ЛНР заявили о попытках украинских боевиков покинуть Лисичанск
Мир
Торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется 30 июня
Мир
Макрон назвал повышение цен на энергоносители шоком для европейцев
Мир
Более 800 объектов в Луганске восстановят в рамках сотрудничества с Москвой
Экономика
Биткоину предрекли падение до $10 тыс. в июле
Общество
Госдума одобрила закон об индексации военных пенсий на 10%

Доллар на Мосбирже упал ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доллар США в ходе торгов на Мосбирже во вторник, 28 июня, опустился ниже 52, 5 рубля впервые с декабря 2014 года.

В курсе дело: аналитики ждут укрепления рубля до 50 за доллар
Когда ждать отскока американской валюты до 70-80

По состоянию на 16:12 мск курс американской валюты снижался до отметки 52,35 рубля. Евро также опускался до 55,22.

Центробанк установил на 29 июня официальный курс доллара на уровне 52,97 рубля. Официальный курс евро понижен до 55,87.

22 июня опрошенные «Известиями» эксперты спрогнозировали, что в ближайшее время курс российской валюты может укрепиться, а один доллар будет стоить около 50 рублей.

16 июня в Центробанке РФ заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять российскую валюту, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

15 июня руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что осенью на фоне восстановления импорта курс доллара станет выше по сравнению с текущими значениями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022