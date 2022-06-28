Доллар на Мосбирже упал ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года
Доллар США в ходе торгов на Мосбирже во вторник, 28 июня, опустился ниже 52, 5 рубля впервые с декабря 2014 года.
По состоянию на 16:12 мск курс американской валюты снижался до отметки 52,35 рубля. Евро также опускался до 55,22.
Центробанк установил на 29 июня официальный курс доллара на уровне 52,97 рубля. Официальный курс евро понижен до 55,87.
22 июня опрошенные «Известиями» эксперты спрогнозировали, что в ближайшее время курс российской валюты может укрепиться, а один доллар будет стоить около 50 рублей.
16 июня в Центробанке РФ заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять российскую валюту, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
15 июня руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что осенью на фоне восстановления импорта курс доллара станет выше по сравнению с текущими значениями.