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Набиуллина заявила о необходимости сохранить плавающий курс рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центробанк России считает, что не нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в четверг, 16 июня.

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«Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс. Рубль должен оставаться плавающим», — цитирует ее RT.

Также Набиуллина заявила в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022), что оборот в России долларов, евро и другой иностранной валюты не может быть запрещен, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день вице-премьер России Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление российской национальной валюты, передает НСН. Он назвал рубль слишком крепким и назвал курс 70–80 рублей за доллар оптимальным.

10 июня Набиуллина исключила вероятность принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в российских банках. В тот же день подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

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