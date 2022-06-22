Эксперты спрогнозировали падение курса доллара до 50 рублей

Курс российской валюты в ближайшее время может укрепиться, один доллар США будет стоить около 50 рублей. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» 22 июня эксперты.

Так, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин отметил, что найти факторы, которые могли бы спровоцировать ослабление рубля, сейчас крайне затруднительно. По его словам, сильный торговый баланс продолжает формировать избыточное предложение валюты.

«Сейчас июньский налоговый период. Укрепление рубля дополнительно стимулируется повышенным объемом предложения валюты, поскольку экспортеры формируют рублевую ликвидность под платежи в бюджет. Мы оцениваем влияние налогового периода, как в среднем дополнительное укрепление рубля на 18–20 копеек в день в среднем за весь налоговый период. На горизонте маячат комиссии за валютные депозиты юрлиц, которые позволят формировать квазиотрицательные ставки по таким вкладам, выталкивая бизнес как минимум из долларов и евро, как максимум — совсем из любых валют», — сказал эксперт.

По прогнозу Шульгина, к концу июня курс может держаться в диапазоне 50–51 рубль за доллар.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин также считает, что пик продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат 27–28 июня еще впереди.

«Следовательно, рубль может укрепиться до 50 к доллару в ближайшие дни, нельзя даже исключать и временного перехода ниже отметки в 50. Скорее всего, к евро рубль также приблизится к 50 — как и в прошлые налоговые периоды, пара евро–доллар может краткосрочно достичь паритета ввиду ограничений на потоки капитала», — пояснил он.

Как отметил Рапохин, пока курс определяется в первую очередь соотношением экспорта и импорта.

«Так как восстановление импорта происходит медленно, рубль может до конца третьего квартала преимущественно оставаться ниже 60 к доллару. Для бюджета это некритично, так как цены энергоносителей в рублях остаются выше средних последних лет», — добавил эксперт.

Ранее в этот день курс доллара США на Мосбирже опустился ниже 53 рублей впервые с 3 июня 2015.