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В ДНР назвали страны-лидеры по числу наемников на Украине

В ДНР рассказали, что Польша, Британия и США лидируют по числу наемников на Украине
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Фото: TASS/EPA/Zsolt Czegledi
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Большинство наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, прибывает на Украину из Польши, Великобритании и США. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Хохол.

Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
Больше всего иностранцев прибыли в соседнюю страну из Польши

«На первом месте наемники из Польши. Дальше идут Британия и Америка. Из стран Евросоюза как таковых мало», — сказал замкомбата «РИА Новости».

По его словам, часть прибывших в Донбасс и на Украину спустя время убегает отсюда, особенно те, кто уже раньше побывал здесь.

Так, в конце июня американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины и теперь находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда.

В этом месяце уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти находившегося в плену на территории республики наемника из Великобритании Пола Ури. По ее словам, во время первого медицинского осмотра у него был выявлен целый ряд хронических заболеваний. Морозова отметила, что британские власти и международные организации знали о пленении Ури, но никакой реакции от них не поступало.

12 июля Минобороны РФ сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. В ведомстве отмечали, что многие наемники гибнут в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

Кроме того, как подчеркнули в Минобороны, в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные тюремные сроки.

В Следственном комитете России уточняли, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира. Часть иностранных наемников на Украине стала фигурантами уголовных дел. К ответственности привлечены боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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