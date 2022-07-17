Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому
Мир
В Мариуполе открылась выставка трофейной техники и оружия ВСУ с «Азовстали»
Мир
Politico указала на лазейки в готовящемся санкционном пакете против РФ
Мир
На следующей неделе Путин встретится с президентами Турции и Ирана
Политика
Слуцкий назвал планы ударов по Крымскому мосту «больными фантазиями Киева»
Мир
В Крыму потребовали полной денацификации Украины из-за слов про мост
Мир
На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
Из-за взрыва у сомалийского отеля погибли два человека
Происшествия
Рейс из Стамбула экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажира
Общество
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

Названы заморозившие больше всего российских активов в Европе страны

В ЕК назвали страны, заморозившие больше всего российских активов в Европе
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Fotostand/Reuhl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На шесть стран приходится подавляющее большинство санкций в отношении российских активов. Об этом заявил Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

В собственном соку: поможет ли госзаказ выжить всем уровням бизнеса
Предприниматели больше всего заинтересованы в развитии института офсетных контрактов

Как отметил Рейндерс, большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург.

«Три страны, а также Австрия, Бельгия и Люксембург заморозили активы на сумму €12,7 млрд, в то время как другие дали понять, что они арестовали небольшие суммы или вообще не арестовали их», — заявил в интервью агентству Дидье Рейндерс.

31 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон обеспокоен тем, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России (ЦБ РФ) подорвет в глазах других стран статус США как надежного инвестиционного партнера.

Отмечается, что обсуждение данного вопроса «столкнулось с сопротивлением США», поскольку изъятие активов ЦБ может иметь юридические последствия и нанести удар по репутации Штатов.

Как указывает газета, внутри американской администрации продолжаются дискуссии, следует ли Вашингтону присоединиться к усилиям по конфискации активов Москвы, поскольку в США хранится только их часть, основной объем — в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии.

26 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ жульничеством. И напомнил, что подобные действия в итоге заканчиваются плачевно.

Накануне Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего было заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022