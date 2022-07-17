Названы заморозившие больше всего российских активов в Европе страны

На шесть стран приходится подавляющее большинство санкций в отношении российских активов. Об этом заявил Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Как отметил Рейндерс, большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург.

«Три страны, а также Австрия, Бельгия и Люксембург заморозили активы на сумму €12,7 млрд, в то время как другие дали понять, что они арестовали небольшие суммы или вообще не арестовали их», — заявил в интервью агентству Дидье Рейндерс.

31 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон обеспокоен тем, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России (ЦБ РФ) подорвет в глазах других стран статус США как надежного инвестиционного партнера.

Отмечается, что обсуждение данного вопроса «столкнулось с сопротивлением США», поскольку изъятие активов ЦБ может иметь юридические последствия и нанести удар по репутации Штатов.

Как указывает газета, внутри американской администрации продолжаются дискуссии, следует ли Вашингтону присоединиться к усилиям по конфискации активов Москвы, поскольку в США хранится только их часть, основной объем — в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии.

26 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ жульничеством. И напомнил, что подобные действия в итоге заканчиваются плачевно.

Накануне Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего было заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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