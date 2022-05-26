Путин высказался о заморозке активов России западными странами

Воровство чужих активов никогда не доводило до добра. Об этом в четверг, 26 мая, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума по видеосвязи.

Российский лидер подчеркнул, что нарушение правил и норм в сфере международных финансов и торговли ни к чему хорошему не приводит.

«А если выражаться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает <...> Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал глава государства.

Днем ранее агентство Reuters сообщило, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). До этого, 22 мая, телеканал ORF сообщил, что Австрия заморозила активы россиян в размере €254 млн на 97 счетах.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик выразил удивление «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах». Министр также считает, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями.

23 марта Путин заявил, что Запад, заморозив российские резервы, объявил дефолт своим обязательствам перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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