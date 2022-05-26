Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин рассказал о возможности россиян завозить в страну товары класса люкс
Мир
В бундестаге призвали выслать посла Украины из-за критики поставок оружия
Мир
В Харьковской области Росгвардия задержала пособников СБУ
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии у РФ проблем с финансами по выплате госдолга
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях
Мир
Генсек НАТО обвинил КНР в попытке контролировать инфраструктуру Запада
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Мир
В МИД РФ призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»
Мир
Политолог оценил слова главы МИД Великобритании об «умиротворении России»
Мир
Власти Херсонской области назвали долю желающих получить гражданство РФ
Сюжет:

В Госдуме назвали жульничеством заморозку российских активов странами Запада

Депутат Гусев: решение западных стран заморозить российские активы называется жульничеством
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ называется жульничеством, однако подобные действия в итоге заканчиваются плачевно. Об этом в четверг, 26 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине
И какие последствия грозят самой Европе

«Всё, что они делают, называется жульничеством. Жулики. Граждан России они обвиняют в стяжательстве, а сами ведут себя как воры. Действия США должны были научить наших финансистов, людей в ЦБ быть осмотрительными и вывести наши активы из Европы. Надо уметь беречь свое имущество от европейских и американских жуликов. Повадки жуликов высмеиваются, а их ремесло всегда заканчивается плачевно для них самих же», — подчеркнул он.

Точку зрения парламентария разделяет и глава международной общественной организации «Внуки» Татьяна Поп. По ее словам, страны Запада — обычные проходимцы, которые при удобном случае оберут до нитки любого, прикрываясь красивыми фразами и рассуждая о высоких материях.

«Поэтому с ними не стоит особо церемониться. Украли наши деньги — вычтем из оплаты за газ или заморозим их активы. Надо действовать жестко, чтобы потом 100 раз подумали, стоит ли так поступать», — заключила она.

Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022