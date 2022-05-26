В Госдуме назвали жульничеством заморозку российских активов странами Запада

Решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ называется жульничеством, однако подобные действия в итоге заканчиваются плачевно. Об этом в четверг, 26 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Всё, что они делают, называется жульничеством. Жулики. Граждан России они обвиняют в стяжательстве, а сами ведут себя как воры. Действия США должны были научить наших финансистов, людей в ЦБ быть осмотрительными и вывести наши активы из Европы. Надо уметь беречь свое имущество от европейских и американских жуликов. Повадки жуликов высмеиваются, а их ремесло всегда заканчивается плачевно для них самих же», — подчеркнул он.

Точку зрения парламентария разделяет и глава международной общественной организации «Внуки» Татьяна Поп. По ее словам, страны Запада — обычные проходимцы, которые при удобном случае оберут до нитки любого, прикрываясь красивыми фразами и рассуждая о высоких материях.

«Поэтому с ними не стоит особо церемониться. Украли наши деньги — вычтем из оплаты за газ или заморозим их активы. Надо действовать жестко, чтобы потом 100 раз подумали, стоит ли так поступать», — заключила она.

Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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