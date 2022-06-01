NYT: в США считают, что изъятие российских активов вызовет недоверие других стран

Вашингтон обеспокоен тем, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России (ЦБ РФ) подорвет в глазах других стран статус США как надежного инвестиционного партнера. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что обсуждение данного вопроса «столкнулось с сопротивлением США», поскольку изъятие активов ЦБ может иметь юридические последствия и нанести удар по репутации Штатов.

«Высокопоставленные должностные лица в администрации [президента США] Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — подчеркивает издание.

Как указывает газета, внутри американской администрации продолжаются дискуссии, следует ли Вашингтону присоединиться к усилиям по конфискации активов Москвы, поскольку в США хранится только их часть, основной объем — в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии.

Ка подчеркивают авторы материала, часть чиновников полагают, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Пока, по информации собеседников издания, окончательное решение на закрытых переговорах принято не было.

26 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ жульничеством. И напомнил, что подобные действия в итоге заканчиваются плачевно.

Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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