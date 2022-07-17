Депутат рады пригрозил президенту Сербии Вучичу

Сербскому лидеру Александру Вучичу надо готовиться к бегству в Россию, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в Telegram-канале 17 июля. Так он отреагировал на слова сербского президента о российской спецоперации по защите Донбасса.

«Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — написал он.

Ранее депутат Гончаренко намекнул на то, что Украина и Хорватия попытаются помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз, чтобы отомстить Вучичу за его заявления о спецоперации. На это сербский лидер пожелал Украине и ее жителям «всего наилучшего».

Также Гончаренко написал, что Сербия как страна с шестимиллионным населением «слишком много начала о себе думать» и пригрозил, что Украина не забудет о заявлениях руководства этой страны.

14 июля Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского президента Владимира Путина по ситуации вокруг Украины, то «в мире начнется ад».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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