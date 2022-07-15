Депутат Рады пообещал перевоспитать сербов после слов Вучича

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко пообещал «перевоспитать» сербов в отместку за слова президента Сербии Александра Вучича о спецоперации по защите Донбасса. Соответствующее заявление политик опубликовал 14 июля в своем Telegram-канале.

«Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в Евросоюз. Думаю, мы с братьями-хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — написал Гончаренко.

Таким образом он прокомментировал высказывание Вучича, который в тот же день заявил: если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского президента Владимира Путина по ситуации вокруг Украины, то «в мире начнется ад».

Он также добавил, что президент Путин якобы намерен сделать им некое «предложение» после выполнения ряда задач в рамках спецоперации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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