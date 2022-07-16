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Вучич ответил на угрозы украинского депутата

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Фото: TASS/EPA/FILIP SINGER
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Президент Сербии Александр Вучич пожелал Украине всего наилучшего в ответ на угрозы депутата верховной рады Алексея Гончаренко. Об этом он заявил 16 июля.

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«Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — сказал Вучич на встрече по случаю возобновленного рейса Пекин — Белград.

14 июля Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского президента Владимира Путина по ситуации вокруг Украины, то «в мире начнется ад».

В ответ Гончаренко пообещал вместе с хорватами «перевоспитать» сербов, сделав этот процесс «неприятным». Он также намекнул на то, что после присоединения Украины к Евросоюзу Сербия не сможет рассчитывать на членство в нем.

На слова Гончаренко также отреагировал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Он заявил, что Украина не может простить Вучичу то, что он проводит самостоятельную политику.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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