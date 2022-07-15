Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал в пятницу, 15 июля, на угрозы депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко в адрес Белграда, пообещавшего «перевоспитать» сербов в отместку за слова президента Сербии Александра Вучича о спецоперации по защите Донбасса.

«Прежде всего не могут простить Вучичу то, что проводит самостоятельную и сербскую политику», — цитирует его «РИА Новости».

Вулин заявил, что Сербию никто не сможет перевоспитать, сообщает телеканал «Звезда».

«Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно последователи Павелича или Бандеры», — заявил глава ведомства.

Также Вулин заявил, что Украине и Хорватии мешает то, что «у Сербии есть свободный и храбрый лидер», передает RT. Также глава МВД Сербии подчеркнул, что в Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане.

Ранее в этот день Гончаренко пообещал «перевоспитать» сербов в отместку за слова Вучича о спецоперации по защите Донбасса, сообщает телеканал «360».

Таким образом он прокомментировал высказывание Вучича, который заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского президента Владимира Путина по ситуации вокруг Украины, то «в мире начнется ад», передает НСН.

Он также добавил, что российский лидер якобы намерен сделать им некое «предложение» после выполнения ряда задач в рамках спецоперации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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