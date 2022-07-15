Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером
Спорт
CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков
Общество
В Starbucks опровергли информацию о распродаже оригинальных товаров
Политика
Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
Мир
Предложения РФ по «зерновому вопросу» поддержаны участниками консультаций в Стамбуле
Мир
Политолог спрогнозировал 10 новых отставок в Европе до конца года
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя

Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко

Глава МВД Сербии Вулин ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrinform/Yuliia Ovsiannikova
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал в пятницу, 15 июля, на угрозы депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко в адрес Белграда, пообещавшего «перевоспитать» сербов в отместку за слова президента Сербии Александра Вучича о спецоперации по защите Донбасса.

Штурмовое убеждение: Северск должны взять без кровопролития мирного населения
Посол ЛНР в России рассказал о подготовке к наступлению на ключевой город региона

«Прежде всего не могут простить Вучичу то, что проводит самостоятельную и сербскую политику», — цитирует его «РИА Новости».

Вулин заявил, что Сербию никто не сможет перевоспитать, сообщает телеканал «Звезда».

«Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно последователи Павелича или Бандеры», — заявил глава ведомства.

Также Вулин заявил, что Украине и Хорватии мешает то, что «у Сербии есть свободный и храбрый лидер», передает RT. Также глава МВД Сербии подчеркнул, что в Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане.

Ранее в этот день Гончаренко пообещал «перевоспитать» сербов в отместку за слова Вучича о спецоперации по защите Донбасса, сообщает телеканал «360».

Таким образом он прокомментировал высказывание Вучича, который заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского президента Владимира Путина по ситуации вокруг Украины, то «в мире начнется ад», передает НСН.

Он также добавил, что российский лидер якобы намерен сделать им некое «предложение» после выполнения ряда задач в рамках спецоперации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022