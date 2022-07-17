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В Крыму украинские угрозы ракетами HIMARS сравнили с битьем головой о стену

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. James Hobbs
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Угрозы Украины использовать поставляемые США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по Крыму прокомментировал региональный политический эксперт Руслан Бальбек 16 июля.

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«Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни всё наоборот», — заявил Бальбек «РИА Новости».

Он также напомнил, что полуостров защищает эшелонированная система противовоздушной обороны.

Так Бальбек отреагировал на сделанное в тот же день заявление представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого. Тот сказал, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по российским объектам в Крыму.

При этом только в пятницу, 15 июля, украинский министр обороны Алексей Резников в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос об условиях поставки США украинской стороне РСЗО HIMARS, убеждал, что Киев обязался не применять переданное Западом высокоточное оружие для ударов по российской территории.

Страны Запада отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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